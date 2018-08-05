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Спорт

Михаил Ведерников: Планируем сделать традиционными мероприятия, подобные «Земле великих побед»

5 августа 2018 года, 16:06

В Псковской области большой потенциал для развития как любительского, так и профессионального спорта, заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на фестивале «Земля великих побед», который проходит в Псковской области 5 августа.

«Приезд известных, состоявшихся спортсменов — это прекрасная возможность для наших ребят прикоснуться к легендам российского и советского спорта, перенять опыт и получить полезные советы, которые помогут им в дальнейших занятиях спортом, поэтому мы планируем сделать такие мероприятия традиционными», — передает слова Михаила Ведерникова пресс-служба администрации Псковской области.

По его словам, титулованные российские спортсмены-профессионалы будут и впредь приезжать в регион и помогать развитию спорта.

«Проведение спортивных мероприятий с участием профессионалов высочайшего уровня — это еще и хорошая возможность проанализировать существующую спортивную инфраструктуру и определить, что нам еще необходимо сделать для ее развития. Благодаря профессиональным советам мы понимаем, на что в первую очередь нужно делать акцент», — добавил руководитель региона.

Напомним, фестиваль «Земля великих побед» впервые проходит в Пскове при поддержке администрации Псковской области и в рамках проекта врио губернатора региона Михаила Ведерникова #Команда2018. Он входит в число праздничных мероприятий, посвященных Дню воздушно-десантных войск. Партнер фестиваля и турнира АСВ КВ-17 — Ассоциация «Северный десант».

Именитые спортсмены, представляющие разные виды единоборств, провели для псковичей несколько мастер-классов, а Александр Карелин обратился к участникам фестиваля с приветствием.

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