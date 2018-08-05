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Спорт

Депутат Госдумы проводит в Пскове тренировку по боксу

5 августа 2018 года, 15:55

В воскресенье, 5 августа, именитые российские спортсмены дают мастер-классы для участников фестиваля «Земля великих побед». В мероприятии принимают участие порядка 300 спортсменов из Псковской, Новгородской, Тверской областей и Республики Беларуси. Всего представлены 12 видов единоборств, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Заслуженный мастер России по тайскому боксу и участник проекта #Команда2018 Артем Левин рассказал о «фишках» в техниках кудо, кобудо, тхэквандо, тайский бокс. Свое мастерство владения джиу-джитцу, ММА, грепплинга передает Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов. Тренировку по боксу проводит мастер спорта международного класса, депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог. По словам последнего, такие занятия — прекрасная возможность для начинающих спортсменов попробовать себя в полную силу.

Профессионалы показывают юным спортсменам приемы ведения боя, учат правильно отрабатывать удары, правильно настраиваться на тренировку и выступление.

Напомним, что мастер-классы начались сразу после официальной церемонии открытия фестиваля, который впервые проходит в Пскове при поддержке администрации Псковской области и в рамках проекта врио губернатора региона Михаила Ведерникова #Команда2018. Он входит в число праздничных мероприятий, посвященных Дню воздушно-десантных войск. Партнер фестиваля и турнира АСВ КВ-17 — Ассоциация «Северный десант».

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