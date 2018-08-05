Александр Карелин и Михаил Ведерников открыли масштабный фестиваль единоборств в Пскове

С пожеланиями удачи спортсменам выступил трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Государственной Думы РФ Александр Карелин. Он поздравил всех с открытием фестиваля и подчеркнул важность того, что он проходит в память о Герое России, гвардии полковнике спецназа Анатолии Лебеде. Александр Карелин также поблагодарил Михаила Ведерникова за то внимание, которое он уделяет развитию спорта в регионе.

Приветствуя участников фестиваля, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников отметил, что такое масштабное спортивное мероприятие проходит в регионе впервые, и выразил намерение сделать его традиционным. Он также поблагодарил почетных гостей за готовность поделиться опытом и знаниями с псковскими ребятами.

Торжественное открытие спортивного детско-юношеского фестиваля единоборств «Земля великих побед», посвященного памяти Героя России Анатолия Лебедя состоялось в Пскове в воскресенье, 5 августа. Церемония прошла в спортивном комплексе «Олимп», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Кроме того, со словами напутствия к участникам «Земли великих побед» обратились заслуженный мастер России по тайскому боксу и участник проекта #Команда2018 Артем Левин, мастер спорта международного класса по боксу, депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог и российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов. Все они отметили, что спорт воспитывает характер и умение идти до конца, которые пригодятся ребятам в дальнейшей жизни.

В рамках церемонии открытия состоялись показательные выступления военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, областных Федераций армейского рукопашного боя и кобудо и тхэквондо ИТФ и других участников спортивного мероприятия.

После пройдет серия мастер-классов от чемпионов по ММА, джиу-джицу, грепплингу, кудо, кобудо и тхэквондо для юных участников фестиваля.

В течение всего дня спортсмены будут соревноваться в единоборствах. Гала-финалы, а также матчевая встреча по боксу «Псковская область — Беларусь» состоятся в Ледовом Дворце в 16.00.

Завершится фестиваль международным турниром по кикбоксингу АСВ КВ-17. На ринг выйдут Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь по тайскому боксу и неоднократный чемпион мира Виталий Гурков; белорусский спортсмен, выступающий в тайском боксе и кикбоксинге, чемпион мира среди любителей и профессионалов Дмитрий Варец; известные кикбоксеры Михаил Тютерев и Джоната Диниз и другие.

Дебютирует в лиге АСВ КВ великолукский спортсмен, президент Федерации тайского бокса Псковской области Алексей Близнев. Его соперником будет Сергей Заспа (Санкт-Петербург).

Напомним, фестиваль «Земля Великих Побед» проходит в Пскове при поддержке Администрации Псковской области и в рамках проекта врио губернатора региона Михаила Ведерникова #Команда2018. Он входит в число праздничных мероприятий, посвященных Дню воздушно-десантных войск. Партнер фестиваля и турнира АСВ КВ-17 — Ассоциация «Северный десант».