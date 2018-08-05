Участники фестиваля «Земля великих побед» почтили память десантников 6-й роты

Участники спортивного детско-юношеского фестиваля единоборств «Земля великих побед», который проходит в эти дни в Псковской области, почтили память героев-десантников 6-й роты. Перед официальной церемонией открытия соревнований в воскресенье, 5 августа, они возложили цветы к подножию памятника «Купол», установленному в честь погибших десантников. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе администрации Псковской области.

Вместе с юными спортсменами в церемонии приняли участие врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и почетные гости фестиваля: трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Государственной Думы РФ Александр Карелин, российский спортсмен, боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов, чемпион России в среднем весе, мастер спорта международного класса по боксу, Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог, профессиональный российский тайбоксер и кикбоксер, заслуженный мастер спорта России по тайскому боксу Артем Левин и другие.