Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

Участники фестиваля «Земля великих побед» почтили память десантников 6-й роты

5 августа 2018 года, 12:24

Участники спортивного детско-юношеского фестиваля единоборств «Земля великих побед», который проходит в эти дни в Псковской области, почтили память героев-десантников 6-й роты. Перед официальной церемонией открытия соревнований в воскресенье, 5 августа, они возложили цветы к подножию памятника «Купол», установленному в честь погибших десантников. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе администрации Псковской области.

Вместе с юными спортсменами в церемонии приняли участие врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и почетные гости фестиваля: трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Государственной Думы РФ Александр Карелин, российский спортсмен, боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов, чемпион России в среднем весе, мастер спорта международного класса по боксу, Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог, профессиональный российский тайбоксер и кикбоксер, заслуженный мастер спорта России по тайскому боксу Артем Левин и другие.

Известные спортсмены почтили память погибших в Чечне псковских десантников.
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области.

По окончании памятной церемонии официальные лица посетили музей 104-го полка 76-й Гвардейской Черниговской ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии.

Напомним, герои-десантники погибли 18 лет назад при проведении контртеррористической операции в Чечне. Они предотвратили прорыв 2,5 тысяч членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. Из 90 бойцов 84 погибли. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них — посмертно.

Участники фестиваля у памятника псковским десантникам.
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области.

Фестиваль «Земля великих побед» проходит при поддержке администрации Псковской области и в рамках проекта врио Губернатора региона Михаила Ведерникова #Команда2018. Он входит в число праздничных мероприятий, посвященных Дню воздушно-десантных войск.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников: Псковская область всегда была и остается надежным форпостом Российской Федерации
22 сентября на время проведения сельхозярмарки центр Пскова будет перекрыт
Градоначальники Пскова: Мы должны быть достойны великой славы, которую несёт в себе российский флаг
Из-за разгерметизации топливной системы в Пушкиногорском районе сгорела иномарка
Множество культурных мероприятий запланировано в Псковской области 22 августа
За незаконную продажу алкоголя псковскому предпринимателю выписали штраф в 50 тысяч рублей
«Титан-Полимер» планирует запустить в Псковской области производство стретч-плёнок
После гибели ребенка в Псковском районе проверят канализационные колодцы
Александр Котов: В самые важные и трогательные моменты флаг родной страны всегда с нами

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

#Команда2018
Проект #Команда 2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие Псковской области.

Спорт
14 августа 11:20

Императорский приём

150 псковских спортсменов из Пскова, Великих Лук, Невельского, Пыталовского, Печорского, Островского районов пришли на мастер-класс Фёдора Емельяненко

Спорт
13 августа 11:12

Обыграли гостей

На базе 76-й ДШД завершились соревнования «Десантный взвод» в рамках Армейских международных игр 2018. Победили наши — псковские!

Спорт / Визит
7 августа 09:34

Александр Карелин: Стать лучшим поможет жадность

Псковская область застолбила за собой звание Земли великих побед