В Псковском драмтеатре проведут вечер в пятую годовщину убийства священника Павла Адельгейма

В воскресенье, 5 августа, в Пскове проходит День памяти отца Павла Адельгейма.

В 16:00 в драмтеатре состоится вечер «Сохранение памяти». Как рассказали «Псковской правде» организаторы встречи, в программе вечера - воспоминания, неизвестные видео- и аудиозаписи, общая дискуссия о духовном наследии убиенного пастыря.

«Приглашаем всех, кому дорога память об отце Павле», - говорится на странице встречи в соцсети «Фейсбук».

Также на странице встречи актер Псковского драмтеатра Виктор Яковлев опубликован пост о сборе финансовой помощи для проведения вечера и помощи вдове погибшего священника:

«Еще можно поучаствовать в проведении вечера доступной суммой, поскольку неизбежно возникают организационные расходы. С пометкой «На День памяти» средства можно перечислить на карту Сбербанка 2202200283705067. Все неизрасходованные деньги будут, как всегда, переданы в качестве помощи матушке Вере Михайловне Адельгейм. Полный отчет о поступлении и расходовании средства будет опубликован здесь».

Напомним, ровно пять лет назад священник был зарезан на кухне собственного дома в Красногорском переулке молодым человеком, который приехал для беседы из Москвы. Убийцу отца Павла позже суд признал невменяемым и отправил на принудительное лечение.