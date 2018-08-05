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Происшествия

В Псковском районе горел дом, а в Палкинском – баня

5 августа 2018 года, 10:36

Пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Псковской области за минувшие сутки дважды выезжали на тушение техногенных пожаров.

Так, 4 августа в 20:25 поступило сообщение о возгорании в бане по адресу: Палкинский район, Палкинская волость, деревня Слопыгино. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 4 человека.

Уже 5 августа в 5:09 поступило сообщение о возгорании жилого дома по адресу: Псковский район, Карамышевская волость, деревня Липеты, ул. Центральная. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек.

ВАЖНО

Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8 (8112) 79-99-99.

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