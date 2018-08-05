Три года псковская полиция продолжает поиски жителя Черехи

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается Ломакин Сергей Васильевич 1970 года рождения, уроженец областного центра, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Ранее Сергей Ломакин проживал в поселке Череха Псковского района. По имеющимся данным, с 2015 года родственники утратили с ним связь.
ПРИМЕТЫ
На вид 45 лет, рост до 180 сантиметров, волосы прямые, темно-русые, стрижка короткая, глаза светлые.
ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ
Два ожога в области груди.
Сергей Ломакин.
Фото предоставлено пресс-службной УМВД России по Псковской области.
БЫЛ ОДЕТ
Вязаная полосатая шапка серого цвета, куртка матерчатая на пуговицах, темно-серые брюки, серые свитер и рубашка. Мог быть в черных ботинках либо в сапогах.
Граждан, которым что-либо известно о местонахождении или судьбе разыскиваемого Сергея Ломакина, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.