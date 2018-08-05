Три года псковская полиция продолжает поиски жителя Черехи

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается Ломакин Сергей Васильевич 1970 года рождения, уроженец областного центра, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Ранее Сергей Ломакин проживал в поселке Череха Псковского района. По имеющимся данным, с 2015 года родственники утратили с ним связь.