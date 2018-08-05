Михаил Ведерников взял на личный контроль расследование смертельного ДТП под Порховом

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников взял под контроль расследование аварии, в которой накануне погибли пять человек. Еще трое получили травмы различной степени тяжести, среди пострадавших двое детей.

Михаил Ведерников также проинформирован о состоянии здоровья пострадавших, которым по его поручению оказывается вся необходимая медицинская помощь. По данным Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации, дети получили легкие ушибы и их состояние у медиков опасений не вызывает, женщину прооперировали. По словам специалистов, она находится в стабильно тяжелом состоянии.

Как ранее сообщала «Псковская правда», трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло в субботу, 4 августа, в окрестностях деревни Павы Порховского района. По предварительной информации, водитель машины «Тойота» (Toyota RAV4) выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Ниссан» (Nissan Qashqai). После этого в них врезался автомобиль «Сузуки» (Suzuki Grand Vitara). В результате ДТП «Тойота» загорелась, в этом автомобиле погибли четыре человека. Еще один погибший ехал в «Сузуки». Все три машины – с номерными знаками. Зарегистрированными в Санкт-Петербурге.