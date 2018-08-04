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Происшествия

Трое пострадавших в смертельном ДТП под Порховом доставлены в районную больницу

4 августа 2018 года, 18:33

Пять человек погибли еще трое пострадали в тройном ДТП, которое случилось сегодня, 4 августа, примерно в в 12:50 у села Павы в Порховском районе Псковской области.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, автомобиль «Тойта РАВ4» (Toyota RAV4) выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Кашкай» (Nissan Qashqai). После этого в столкнувшиеся автомобили врезался «Сузуки Гранд Витара» (Suzuki Grand Vitara).

«В результате «Тойота» загорелась, в ней погибли четыре человека: два мужчины и две женщины. Также погиб один человек в «Сузуки», по предварительной информации, водитель», - сообщил изданию представитель пресс-службы правоохранительного ведомства.

Также к настоящему моменту известно о троих пострадавших. Они доставлены в Порховскую районную больницу. Женщина находится в тяжелом состоянии. Двух детей госпитализировали для обследования, видимых серьезных повреждений они не получили.

Добавим, все три автомобиля имеют номерные знаки, зарегистрированные на территории Санкт-Петербурга.

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