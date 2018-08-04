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Общество

Артём Левин: Мы хотим объехать всю страну, от западных границ, до Сахалина

4 августа 2018 года, 12:19

В Пскове в конференц-зале гостиницы «Рижская» завершилась церемония взвешивания бойцов, которые выйдут на ринг Ледового дворца в расках файт шоу промоушен ACB KB 17 «Земля Великих Побед» (Land of The Great Victories).

Подтвердили свое участие в основном карде 14 кикбоксеров, еще 4 выступят в андеркарде соревнования. Итого - 9 пар.
Вице-президент лиги, чемпион мира по тайскому боксу, участник «Команды 2018» Артем Левин рассказал, что идея устроить турнир в Пскове ему пришла в декабре, когда он проводил по приглашению врио губернатора Михаила Ведерникова мастер-классы для представителей единоборств Псковской области:

- Мы хотим объехать всю страну, от западных границ, до Сахалина. А так как «Россия начинается здесь», не можем не представить наш турнир в Пскове.

Напомним, фестиваль «Земля Великих побед» посвящен памяти Героя России А. В. Лебедя. Масштабное событие пройдет в Пскове в воскресенье, 5 августа. Торжественное открытие фестиваля состоится в полдень на базе спорткомплекса «Олимп». В церемонии примут участие трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Государственной Думы РФ Александр Карелин, мастер спорта международного класса по боксу, депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог, Заслуженный мастер России по тайскому боксу Артем Левин, российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов.

Фестиваль «Земля Великих Побед» проходит при поддержке администрации Псковской области и в рамках проекта врио губернатора региона Михаила Ведерникова «Команда2018». Партнер фестиваля и турнира АСВ КВ-17 - Ассоциация «Северный десант».

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