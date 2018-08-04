Артём Левин: Мы хотим объехать всю страну, от западных границ, до Сахалина

В Пскове в конференц-зале гостиницы «Рижская» завершилась церемония взвешивания бойцов, которые выйдут на ринг Ледового дворца в расках файт шоу промоушен ACB KB 17 «Земля Великих Побед» (Land of The Great Victories).
В Пскове в конференц-зале гостиницы «Рижская» завершилась церемония взвешивания бойцов, которые выйдут на ринг Ледового дворца в расках файт шоу промоушен ACB KB 17 «Земля Великих Побед» (Land of The Great Victories).
- Мы хотим объехать всю страну, от западных границ, до Сахалина. А так как «Россия начинается здесь», не можем не представить наш турнир в Пскове.
Фестиваль «Земля Великих Побед» проходит при поддержке администрации Псковской области и в рамках проекта врио губернатора региона Михаила Ведерникова «Команда2018». Партнер фестиваля и турнира АСВ КВ-17 - Ассоциация «Северный десант».