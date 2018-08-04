Артём Левин: Мы хотим объехать всю страну, от западных границ, до Сахалина

В Пскове в конференц-зале гостиницы «Рижская» завершилась церемония взвешивания бойцов, которые выйдут на ринг Ледового дворца в расках файт шоу промоушен ACB KB 17 «Земля Великих Побед» (Land of The Great Victories).

Вице-президент лиги, чемпион мира по тайскому боксу, участник «Команды 2018» Артем Левин рассказал, что идея устроить турнир в Пскове ему пришла в декабре, когда он проводил по приглашению врио губернатора Михаила Ведерникова мастер-классы для представителей единоборств Псковской области:

- Мы хотим объехать всю страну, от западных границ, до Сахалина. А так как «Россия начинается здесь», не можем не представить наш турнир в Пскове.