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Транспорт

Электропоезд «Ласточка» стартовал из Санкт-Петербурга в Псков

4 августа 2018 года, 09:02

С Балтийского вокзала в Санкт-Петербурге в Псков стартовал электропоезд "Ласточка", сообщает корреспондент "Псковской правды". Первые пассажиры отправились с третьего пути в 6.55. На железнодорожный вокзал в Пскове поезд прибудет в 10.30.

Электропоезд "Ласточка" состоит из пяти комфортабельных вагонов, оборудованных мягкими креслами, кондиционерами и шестью туалетами в 1, 3 и 5 вагонах. Общее количество мест в поезде -345, из них 12 мест бизнес-класса. Пассажирам в зависимости от тарифа предоставляется открытый вайфай, розетки для мобильных телефонов, напитки и питание , фильмы для просмотра в пути. "Ржд"предлагает 3 тарифа:базовый, эконом и бизнес. Пассажиры бизнес класса располагаются в отдельном отсеке на кожаных креслах. В тариф включено питание: меню содержит кашу, запеканку, омлет, выпечку и другие блюда, а также холодные напитки без ограничения, чай, кофе и 0,5 л пива. Меню обновляется каждые два месяца. Пассажирам этого тарифа предлагают бесплатно прессу. По словам проводницы, оставшиеся газеты разносят по всему поезду. Базовый и эконом класс отличается более простыми креслами и шириной шага между ними. За отдельную плату можно позавтракать, существует отдельное меню.

Поезд следует в Псков со скоростью 120-140 км/ч с остановками в Гатчине, Луге и Стругах Красных.

Первый вагон приспособлен для маломобильных пассажиров, в нем есть специальный подъемник. Посадка пассажиров идет только в 1,3,5 вагонах, что позволяет сэкономить на количестве проводников. Все вагоны имеют современный вид, светлые и просторные, внутри не разделяются дверями. Помимо стандартных полок для багажа в вагонах установлены специальные стеллажи для больших чемоданов.

Через специальное приложение, к которому можно подключиться, можно смотреть различные фильмы.

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