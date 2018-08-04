Любителей органной музыки приглашают в Печоры на концерт «Интуиция и радио»

Сегодня, 4 августа, в церкви Св. Петра в Печорах состоится концерт органной и ансамблевой музыки «Интуиция и радио». Как сообщили «Псковской правде» организаторы концерта, в программе произведения А. Вивальди, Баха и других композиторов в исполнении Карстена Эккерта (старинные флейты, Австрия, Германия) и Екатерины Лихиной (орган, Санкт-Петербург).

Екатерина Лихина получила музыкальное образование в Санкт-Петербургской Государственной Консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова (класс профессора И. В. Розанова по клавесину, Ю.В. Глазковой по органу). Стажировалась в консерватории Страсбурга (Франция) у Алин Зильберайх (клавесин) и Франсиса Жакоба (орган), а также в Высшей школе музыки Вюрцбурга (Германия). Лауреат международного конкурса клавесинистов «Wanda Landowska Harpsichord Competition» (I премия и специальный приз жюри, Италия, 2012); Международного органного конкурса «Albert Dunning» (II премия, Треви, 2014); II Международного конкурса «Wanda Landowska Harpsichord Competition» в дуэте с Екатериной Дрязжиной, (Гранд-при, Италия, 2014.) Участвовала в международных фестивалях ''Tage der alten musik 2016'' (Вюрцбург), "Орган+" (Калининград). Выступает как солист и в составе различных ансамблей на концертных площадках в Санкт-Петербурге, Москве и других городах России. Также ведет концертную деятельность за рубежом: в Италии, Франции, Германии, Хорватии.В апреле 2017 г. на лейбле "Naxos" вышел дебютный альбом Екатерины Лихиной - 24 инвенции британского композитора Стивена Доджсона.

Для творческого пути блокфлейтиста Карстена Эккерта характерно постоянное «странствование» между так называемым историческим исполнительством и музыкой ХХ и XXI веков. Он равновесно увлеченно служит музыке и как исполнитель, и как преподаватель. Будучи солистом международного уровня, а также участником лучших камерных ансаблей и оркестров, является профессором Венского университета музыки и исполнительского искусства (с 2012 г.). После учёбы в Берлинском университете искусств и Высшей школе искусств Амстердама, побед на конкурсе среди немецких высших школ, конкурсе современной музыки Nicati и на др. давал концерты во многих городах Европы, Азии, Северной и Южной Америки. Концертирует со своим ансамблем «THEATRE OF THE EARS». Является участником многочисленных фестивалей старинной и современной музыки. В последние годы всё чаще выступает в роли художественного руководителя и дирижера. Среди таких проектов – высоко оценённая публикой и прессой постановка барочной оперы Г. Ф. Генделя «Юлий Цезарь в Египте» в Берне, Биле и Цюрихе, отрывки из оперы Ж.-Ф. Рамо «Платея» и др. Участник записей CD-дисков, на радио и телевидении.

Начало в 17.00. Концерты осуществляются на пожертвования слушателей.