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Общество

Общественники обратились к главе Пскова с просьбой установить памятник малолетним узникам

4 августа 2018 года, 08:34

Общественники обратились к главе города Пскова Ивану Цецерскому с просьбой установить памятник малолетним узникам концлагерей в сквере Павших борцов. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, 3 августа состоялась встреча Ивана Цецерского с председателем общественной организации «Бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей» Раисой Кузиной.

На территории сквера Павших борцов уже располагается памятная табличка, однако общественники, в числе которых также бывшая узница Фаина Савенкова, Почетные граждане города Пскова Анатолий Васильев и Николай Федотов настаивают на установке памятника в 2019 году в честь 30-летия создания организации Малолетние узники.

Обратившиеся представили два примера памятников, установленных на территории Российской Федерации, которые можно взять за основу для проработки эскиза псковского монумента.

Руководитель муниципалитета Иван Цецерский попросил оформить данное обращение официально, предоставив наработки и решить, кто будет являться связующим звеном между организацией и властью в проработке данного вопроса.

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