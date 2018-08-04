Фестиваль «Железный град» открывается сегодня в Изборске (ПРОГРАММА)

Сегодня, 4 августа, в музее-заповеднике «Изборск» открывается фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град». Как сообщили «Псковской правде» организаторы мероприятия, для зрителей площадки фестиваля будут открыты в субботу и в воскресенье.

Гости фестиваля увидят парад-представление клубов, дефиле исторического костюма, сражение по правилам маневров, турнир лучников, конные состязания.

Самыми зрелищными элементами программы фестиваля станут конный рыцарский турнир, который пройдёт по правилам 15 века и реконструкции эпизода сражения 17 века. Участники фестиваля продемонстрируют приёмы обращения с мушкетами, пиками и артиллерийскими орудиями.

Посетители смогут познакомиться с повседневной жизнью наших предков в военном историческом лагере, независимо от представленной эпохи. В рамках фестиваля будут работать детская площадка, средневековая ярмарка.