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Культура

Фестиваль «Железный град» открывается сегодня в Изборске (ПРОГРАММА)

4 августа 2018 года, 08:28

Сегодня, 4 августа, в музее-заповеднике «Изборск» открывается фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град». Как сообщили «Псковской правде» организаторы мероприятия, для зрителей площадки фестиваля будут открыты в субботу и в воскресенье.

Гости фестиваля увидят парад-представление клубов, дефиле исторического костюма, сражение по правилам маневров, турнир лучников, конные состязания.

Самыми зрелищными элементами программы фестиваля станут конный рыцарский турнир, который пройдёт по правилам 15 века и реконструкции эпизода сражения 17 века. Участники фестиваля продемонстрируют приёмы обращения с мушкетами, пиками и артиллерийскими орудиями.

Посетители смогут познакомиться с повседневной жизнью наших предков в военном историческом лагере, независимо от представленной эпохи. В рамках фестиваля будут работать детская площадка, средневековая ярмарка.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Суббота, 4 августа

13.00 - 19.00 - Средневековая ярмарка. Детская площадка.

14.00 - Торжественный проход и построение участников. Представление клубов.

14.20 - 15.30 - Сражение по правилам маневров, дефиле исторического костюма.

15.30 - 16.00 - Акустический концерт фолк групп.

16.00 - Историческая программа «17 век в истории Изборска».

17.00 - Конные состязания.

19.00 - Концерт фолк групп.

Воскресенье, 5 августа

12.00 - 15.00 - Средневековая ярмарка. Детская площадка.

13.00 - 14.30 - Конный рыцарский турнир.

14.30 - 15.00 - Средневековая музыка.



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