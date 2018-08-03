До фестиваля «Земля великих побед», который пройдёт в Пскове, остались считанные дни

5 августа в Пскове пройдет спортивный фестиваль «Земля великих побед», в программу которого включены детские турниры по различным видам единоборств, открытые тренировки и мастер - классы.

Торжественное открытие фестиваля состоится в 12.00 на базе спорткомплекса «Олимп». В церемонии примут участие трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Государственной Думы РФ Александр Карелин, мастер спорта международного класса по боксу, депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог, заслуженный мастер России по тайскому боксу Артем Левин, российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов.

Зрителей ждут также показательные выступления военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, областных Федераций армейского рукопашного боя и кобудо и тхэквондо ИТФ и других участников фестиваля.

Завершится фестиваль международным турниром по кикбоксингу. На ринг выйдут многократный олимпийский чемпион Артур Таймазов, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь по тайскому боксу и неоднократный чемпион мира Виталий Гурков, белорусский спортсмен, выступающий в тайском боксе и кикбоксинге, чемпион мира среди любителей и профессионалов Дмитрий Варец, известные кикбоксеры Михаил Тютерев и Джоната Диниз.

Напомним, фестиваль «Земля Великих Побед» пройдет при поддержке администрации Псковской области и в рамках проекта врио Губернатора региона Михаила Ведерникова «Команда 2018».