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Общество

Взрослую великолучанку будут судить за ложный донос об ограблении

3 августа 2018 года, 16:18

В Великих Луках суд рассмотрит уголовное дело, связанное с заведомо ложным доносом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Как установлено в ходе дознания, в начале мая текущего года в дежурную часть ОМВД России по городу Великие Луки обратилась 49-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что несколько дней назад на переходном мосту железнодорожного вокзала двое неизвестных мужчин, якобы, открыто похитили у нее сумку с деньгами, документами и скрылись.

В ходе проверки, проведенной сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки, выяснилось, что в последних числах апреля этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заявительница в районе улицы Дружбы сама утратила сумку по собственной неосторожности.

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