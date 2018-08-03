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Общество

Ганзейская благотворительная ярмарка пройдёт в Пскове в последний день августа

3 августа 2018 года, 16:01

Ганзейская благотворительная ярмарка «ГанзаТорг» пройдёт в Пскове 31 августа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

Организатором мероприятия выступает Псковский городской молодежный центр. На собранные деньги планируется изготовить Ганзейскую скамью, которая станет подарком для жителей и гостей Пскова. Также организаторы ставят перед собой задачу привлечь внимание молодежи к товарам ручной работы местного производства.

В Ганзейской благотворительной ярмарке могут принять участие молодые люди в возрасте от 12 до 35 лет. Организационный взнос с участника или коллектива составляет 500 рублей. Для участия в ярмарке до 19 августа на электронную почту организаторов (pgmc-pskov@mail.ru) с пометкой «Ганзейская ярмарка» необходимо прислать заявку и описание товаров.

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