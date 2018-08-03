Михаил Ведерников провёл личный прием граждан в областной приёмной президента РФ

Личный прием граждан провел 3 августа врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в региональной общественной приемной президента Российской Федерации. Обращения заявителей касались приведения в порядок фасадов и придомовых территорий, а также благоустройства общественных пространств. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Инициативная группа жильцов дома №22 по Октябрьскому проспекту в Пскове, который является объектом культурного наследия регионального значения, подняли сразу несколько вопросов, касающихся внешнего вида и состояния жилого здания. В частности, попросили о содействии в капитальном ремонте кровли и фасада.

Присутствовавший на приеме председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов подтвердил, что в этом году ремонт фасада и кровли в этом доме не планируется, но проведена замена инженерных сетей и идет благоустройство двора.

«Я сам посмотрел этот дом. Зрелище, действительно, не самое приятное. В здании находятся объекты общественного питания, мероприятия Ганзы будут проходить, в том числе на улице Некрасова. Его непременно нужно отремонтировать к следующему году», — отреагировал Михаил Ведерников и поручил в приоритетном порядке включить здание в перечень домов, которые будут отремонтированы к 39-ым Международным Ганзейским дням Нового времени на средства, выделенные из федерального бюджета.

Также жители пожаловались на многочисленные вывески и рекламные баннеры, которые портят внешний вид дома, и обратились с просьбой ограничить сквозное движение через двор. «Наш двор проходной. Это и общественный туалет, и здесь постоянно ездят и паркуются автомобили, а мы и наши дети всем этим дышим», — посетовали граждане.

Михаил Ведерников согласился, что движение во дворе очень интенсивное. «Есть опыт в больших городах, когда проезды во дворы в центре или закрывают, или ограничивают. Давайте прислушиваться к мнению населения», — обратился врио губернатора к главе городской администрации Александру Братчикову.

Что касается вывесок и наружной рекламы, то Михаил Ведерников поручил председателю Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елене Яковлевой вместе с администрацией города Пскова разработать концепцию и принять единый порядок, который будет регламентировать внешний вид и размещение таких объектов.

«Собянин же убрал все эти портянки со зданий в центре города. Нам тоже нужно навести порядок», — сказал Михаил Ведерников.

В ходе личного приема также было рассмотрено обращение о ремонте стелы на месте подписания договора Россия — Испания против Наполеоновской Франции вблизи деревни Мартьяново Великолукского района. По словам автора проекта, работы планировалось провести к 200-летию события, но до сих пор ничего не сделано.

На вопрос Михаила Ведерникова о причинах задержки, и.о. главы муниципалитета Валентина Корнилаева ответила, что на тот момент в районном бюджете было недостаточно средств на ремонт. «На сегодня необходимые средства найдены. До конца октября работы будут выполнены», — сообщила она, уточнив, что благоустройство будет проведено за счет благотворителей.

Жительница Невельского района пришла на прием к врио губернатору с просьбой отремонтировать спортивную площадку на улице Машук Маметовой в Невеле. «Площадка находится вблизи многоквартирных домой и пользуется большой популярностью у местных жителей, но она в неудовлетворительном состоянии», — рассказала заявительница.

Первый заместитель главы Невельского района Олег Майров ответил, что уже составлена смета выполнения работ на сумму 250 тыс рублей. Ремонт планируется провести в два этапа: в этом году будут сделаны ограждение и освещение, а в следующем — отремонтировано покрытие.

Врио губернатора Михаил Ведерников в свою очередь поручил приступить к работам второго этапа сразу же, как только позволят погодные условия, чтобы местные жители как можно раньше смогли пользоваться этой спортплощадкой.