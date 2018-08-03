Задержаны трое воров, которые промышляли в Великих Луках и усвятской деревне

Великолукские полицейские задержали несколько мужчин, подозреваемых в совершении краж на территории региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, в Великих Луках 27 июля была совершена кража автомобильного аккумулятора из дачного дома в одном из садоводческих товариществ. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки, задержаны молодые люди, подозреваемые в совершении данного преступления. Это - трое безработных жителей города Новосокольники. 1995, 1996 и 1999 годов рождения. Похищенный аккумулятор обнаружен и изъят. Возбуждено уголовное дело. В рамках расследования устанавливается причастность подозреваемых к совершению и других аналогичных преступлений.

А 25 июля в деревне Северики Усвятского района из местного магазина были похищены продукты питания и спиртное. В этой краже подозревается безработный житель Смоленской области, 1989 года рождения. Он задержан. При обысках часть похищенного изъята. Ведется следствие.