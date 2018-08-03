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Общество

Минпросвещения направило в регионы рекомендации по ученикам-агрессорам

3 августа 2018 года, 11:12

Минпросвещения направило в регионы методические рекомендации для школьных педагогов, чтобы помочь определять учеников-агрессоров и строить с ними коммуникацию, пишут «Известия».

Педагогам, в частности, рекомендовали провести диагностику, чтобы определить, в чем причина агрессии, а также отслеживать жилищно-бытовые условия, в которых находятся дети, и изучить уровень развития ребенка.

Кроме того, необходимо «учить детей вырабатывать собственную позицию и отношение к проблеме», «минимизировать факторы, препятствующие личностному развитию» и «направлять активность» в социально полезное русло.

В Минпросвещения пояснили, рекомендации позволят повысить «ресурсную базу для родителей и педагогов в обеспечении психологической безопасности детей».

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