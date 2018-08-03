В Пскове прошёл волейбольный турнир, посвящённый 100-летию со дня рождения генерала армии И.К. Яковлева

В Пскове состоялся турнир по волейболу, приуроченный к 100-летию со дня рождения генерала армии Ивана Кирилловича Яковлева. В первенстве приняли участие команды подразделений Отдела Росгвардии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Перед началом спортивных мероприятий состоялся митинг, выступая на котором, заместитель начальника Отдела Росгвардии по Псковской области полковник полиции Дмитрий Салихов отметил, что имя генерала армии Ивана Кирилловича Яковлева по достоинству вписано в славную историю войск правопорядка. Генерал армии Яковлев является ориентиром в службе для нынешнего поколения сотрудников и военнослужащих Росгвардии.

Затем среди команд Отдела Росгвардии по Псковской области состоялись состязания по волейболу.

По итогам соревнований, лучшие спортсмены и команды были поощрены грамотами.