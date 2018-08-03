Себежанин может лишиться свободы за повторную езду в пьяном виде

В Себежском районе установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, вечером 2 августа в деревне Ульяновщина полицейскими была остановлена автомашина «Фольксваген». Выяснилось, что управлял иномаркой 33-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.