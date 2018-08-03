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Происшествия

За хищение 5,5 млн рублей невельчанина оштрафовали и отправили в тюрьму

3 августа 2018 года, 09:48

Житель Невеля приговорен к трем годам лишения свободы со штрафом 100 000 рублей за мошенничество в особо крупном размере. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В судебном заседании установлено, что мужчина, являясь главой крестьянского (фермерского) хозяйства, используя свое служебное положение, совершил путем обмана хищение вверенных ему Главным государственным управлением сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области бюджетных денежных средств в сумме свыше пяти с половиной миллионов рублей.

Приговором суда по иску Невельской межрайонной прокуратуры в пользу Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области в счет возмещения материального ущерба с подсудимого постановлено взыскать все присвоенные им денежные средства.

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