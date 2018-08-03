О переходе на бесплатное цифровое телевещание рассказали жителям Псковской области

Сегодня жители Псковской области могут бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение. Во всех населенных пунктах области доступны в отличном качестве 10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Минкомсвязи.

К концу 2018 года жители Псковской области получат возможность принимать и мультиплекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ).

Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии в России проводится федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». В результате этой программы прием обязательных общедоступных телеканалов без абонентской платы станет возможен во всех населенных пунктах России.

В Псковской области строительством и эксплуатацией цифровой эфирной телесети занимается филиал РТРС «Псковский ОРТПЦ». Цифровое эфирное вещание осуществляется с включением в каналы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» в составе первого мультиплекса региональных программ ГТРК «Псков». Это позволяет жителям области быть в курсе местных новостей.

Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения достаточно приобрести антенну дециметрового диапазона (коллективную или индивидуальную, наружную или комнатную – в зависимости от условий проживания). Большинство современных телевизоров поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в котором транслируются бесплатные мультиплексы. Если телевизор старого образца, потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку. Антенну, приставку и соединительный антенный кабель можно приобрести в магазинах, торгующих электроникой.