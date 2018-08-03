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Происшествия

Серьёзный срок грозит жителю Куньинского района за покушение на соседа

3 августа 2018 года, 09:17

Житель Куньинского района предстанет перед судом за покушение на убийство. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе следствия установлено, что в апреле текущего года житель деревне Частые решил выяснить отношения со своим соседом. С этой целью он взял охотничье ружье и, дождавшись возвращения соседа домой, произвел один выстрел из ружья в область живота последнего.

Раненый мужчина успел забежать в дом и закрыть входную дверь, после чего обвиняемый произвел еще один выстрел в уже запертую дверь, но в потерпевшего не попал.

Пострадавший сумел сам вызвать скорую медицинскую помощь и сообщить о случившемся в полицию.

Преступнику грозит наказание вплоть до пятнадцати лет лишения свободы.

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