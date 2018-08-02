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Общество

Озвучена полная программа фестиваля «Земля Великих Побед», который запланирован на 5 августа

2 августа 2018 года, 17:28

Стала известна программа спортивного детско-юношеского фестиваля по единоборствам «Земля Великих Побед», посвященного памяти Героя России А. В. Лебедя. Масштабное событие пройдет в Пскове 5 августа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Торжественное открытие фестиваля состоится в полдень на базе спорткомплекса «Олимп». В церемонии примут участие трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Государственной Думы РФ Александр Карелин, мастер спорта международного класса по боксу, депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог, Заслуженный мастер России по тайскому боксу Артем Левин, российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов.

Зрителей ждут показательные выступления военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, областных Федераций армейского рукопашного боя и кобудо и тхэквондо ИТФ и других участников фестиваля.

В 13.00 выдающиеся российские спортсмены проведут для юных участников фестиваля мастер-классы по ММА, джиу-джицу, грепплингу, кудо, кобудо и тхэквондо. Затем состоятся соревнования по единоборствам.

Гала-финалы состязаний, а также матчевая встреча по боксу «Псковская область — Беларусь» состоятся в Ледовом Дворце в 16.00.

Завершится фестиваль международным турниром по кикбоксингу АСВ КВ-17. Начало в 19.00. На ринг выйдут один из самым титулованных борцов вольного стиля, многократный олимпийский чемпион Артур Таймазов; Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь по тайскому боксу и неоднократный чемпион мира Виталий Гурков; белорусский спортсмен, выступающий в тайском боксе и кикбоксинге, чемпион мира среди любителей и профессионалов Дмитрий Варец; известные кикбоксеры Михаил Тютерев и Джоната Диниз и другие.

Дебютирует в лиге АСВ КВ великолукский спортсмен, президент Федерации тайского бокса Псковской области Алексей Близнев. Его соперником будет Сергей Заспа.

Напомним, что фестиваль «Земля Великих Побед» пройдет при поддержке Администрации Псковской области и в рамках проекта врио Губернатора региона Михаила Ведерникова «Команда 2018». Партнер фестиваля и турнира АСВ КВ-17 — Ассоциация «Северный десант».

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