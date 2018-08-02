Сезон охоты на водоплавающую дичь в Псковской области откроется с 11 августа

Перенос срока охоты на водоплавающую дичь со второй на третью субботу августа, в 2018 году не состоится. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Таким образом, охота на водоплавающую дичь на территории области будет осуществляться согласно Правилам охоты со второй субботы августа (11 августа).

Обращаем Ваше внимание, что разрешения на добычу водоплавающей дичи сроком действия с 18 августа будут действительны с 11 августа. Внесение изменений в выданные разрешения не требуется.

Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды приносит извинения за возможные доставленные неудобства.