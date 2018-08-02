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Общество

На фестиваль активного семейного отдыха «ДА!FEST» приглашают жителей Псковской области

2 августа 2018 года, 15:48

11 августа в Пскове в центре отдыха «Раздолье» (Зональное шоссе, 48) пройдет фестиваль активного семейного отдыха «ДА!FEST». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В этот день с 12.00 до 17.00 будут организованы бесплатные тренировки под открытым небом, пройдут различные мастер-классы, интеллектуальные и спортивные состязания по настольному теннису, футбол и баскетболу.

Кроме этого, дети смогут поиграть в LEGO, научатся рисовать 3D ручками, выполнять поделки из ткани и многому другому. Также все желающие смогут принять участие в турнире по настольному теннису, а также преодолеть полосу препятствий в веревочном парке. Вход на мероприятие свободный. Участие бесплатное. За дополнительной информацией обращаться по телефону: 8-(8112) 79-70-97.

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