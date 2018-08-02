В Псковской области 24 пляжа признали безопасными для отдыха (СПИСОК)

В Псковской области МЧС допускает к эксплуатации 24 пляжа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.
В Псковской области МЧС допускает к эксплуатации 24 пляжа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.
1. Городской пляж, г. Псков, река Великая (в устье реки Мирожка);
2. Детский оздоровительный лагерь «Солнечный» Печорский район, д. Печки, озеро Калацкое;
3. Центр загородного отдыха «Лукоморье» Печорский район, д. Молочково- Дубинец, Псковское озеро;
4. База отдыха «Кривск», Печорский район, д .Кривск, Псковское озеро;
5. Загородный отель «Плесков», Печорский район, урочище Анохова губа, Псковское озеро;
6. Детский оздоровительный лагерь «Радуга», Гдовский район, п. Ямм, озеро Ужинское;
7. Детский оздоровительный лагерь «Зеркальный», Гдовский район, п. Ямм, озеро Ужинское;
8. База отдыха «Тридевятое царство», Гдовский район, д. Залахтовье-3, Чудское озеро;
9. База отдыха «Чудское подворье», Гдовский район, д.Спицино, Чудское озеро;
10. Детский оздоровительный лагерь «Алые паруса», Островский район, озеро Гороховое;
11. Детский санаторий «Гороховое озеро», Островский район, озеро Гороховое;
12. Детский оздоровительный лагерь «Истоки»,Себежский район, озеро Нечерица;
13. Городской пляж, г. Великие Луки, река Ловать;
14. Детский оздоровительный лагерь «Космос», Великолукский район, д. Урицкое, озеро Урицкое;
15. Центр реабилитации линейных бригад «Маево», Новосокольнический район, п. Антропково, озеро Смертное;
16. База отдыха «Волынь», Куньинский район, озеро Жижицкое; 17. База отдыха «Лесная Гавань», Новосокольнический район, д. Спастер, озеро Спастер;
18. База отдыха «Микрон», Великолукский районн, д. Сенчиты, озеро Чистое;
19. Турбаза «Алоль», Пустошкинский район, д. Холюны, озеро Зверино;
20. Детский оздоровительный лагерь «Солнечный»,Невельский район, д. Гололобы, озеро Болоздынь;
21. Детский оздоровительный лагерь «Звездный»,Невельский район, п. Опухлики, озеро Большой Иван;
22. Детский оздоровительный лагерь «Берёзка», Невельский район, д. Гололобы, озеро Болоздынь;
23. Детский оздоровительный лагерь «Ленок» Невельский район, д. Прудок, оз. Прудок;
24. Детский оздоровительный лагерь «Юный железнодорожник», Невельский район, п.Опухлики, озеро Малый Иван.
При проведении технического освидетельствования пляжей наличие заключения органов санитарно-эпидимиологического надзора на использование водного объекта в целях купания не проверяется.