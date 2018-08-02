Заключительный этап голосования за «Самый дружный класс – 2018» стартовал на сайте «Псковской правды»

«Псковская правда» запустила итоговый этап голосования масштабного фотоконкурса «Самый дружный класс – 2018», участниками которого являются нынешние выпускники со всех районов Псковской области. Трое финалистов уже ждут вашей поддержки.

Чтобы проголосовать за этот класс, кликните по ссылке .

Чтобы проголосовать за этот класс, кликните по ссылке .

Чтобы проголосовать за этот класс, кликните по ссылке .

Приз за то фото, которое наберет больше всего голосов, достанется классному руководителю! По традиции – это поздравительная статья ко Дню учителя в еженедельнике «Псковской правды».

В сентябре, когда ваша любимая учительница вернется в свой класс, мы обязательно напомним ей, что именно вы сделали ее самой любимой классной руководительницей Псковской области 2017-2018 учебного года.

Голосование будет остановлено 31 августа в 12:00.

В этот день мы узнаем, кто стал самым дружным классом Псковской области в 2018 году.