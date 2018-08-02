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Общество

Заключительный этап голосования за «Самый дружный класс – 2018» стартовал на сайте «Псковской правды»

2 августа 2018 года, 15:17

«Псковская правда» запустила итоговый этап голосования масштабного фотоконкурса «Самый дружный класс – 2018», участниками которого являются нынешние выпускники со всех районов Псковской области. Трое финалистов уже ждут вашей поддержки.

МОУ Гимназия г. Невеля Псковской области.

Чтобы проголосовать за этот класс, кликните по ссылке.


Новоржевская средняя школа, 11А.

Чтобы проголосовать за этот класс, кликните по ссылке.


МБОУ МПЛ 8, 11Б, 11А.

Чтобы проголосовать за этот класс, кликните по ссылке.


Приз за то фото, которое наберет больше всего голосов, достанется классному руководителю! По традиции – это поздравительная статья ко Дню учителя в еженедельнике «Псковской правды».

В сентябре, когда ваша любимая учительница вернется в свой класс, мы обязательно напомним ей, что именно вы сделали ее самой любимой классной руководительницей Псковской области 2017-2018 учебного года.

Голосование будет остановлено 31 августа в 12:00.

В этот день мы узнаем, кто стал самым дружным классом Псковской области в 2018 году.

НАПОМНИМ

Ежегодно все выпускники региона получают в подарок фотоальманах «Алые паруса». В нем на память вчерашним школьникам, их родителям и учителям опубликованы фото учеников с классными руководителями.

По традиции накануне последнего звонка на сайте «Псковской правды» стартует конкурс «Самый дружный класс» среди участников этого масштабного проекта. Все фото, попавшие в альманах «Алые паруса», автоматически становятся участниками конкурса – каждая школа в своем районе.

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