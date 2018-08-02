Михаил Ведерников – десантникам: Благодарю вас за мужество, отвагу и верность Отечеству!

Врио губернатора Псковской область Михаил Ведерников поздравил воинов и ветеранов-десантников с Днем ВДВ.

«Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры!

Поздравляю личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником!

Российская «крылатая пехота» — сердце нашей армии. С момента появления Воздушно-десантных войск в 1930 году ни один вызов России, который требовал бы применения военной силы, не обходился без вашего участия. Девиз ВДВ — «Никто, кроме нас!» — в полной мере отражает эту исключительность и незаменимость.

Для Псковской области, где дислоцировано старейшее соединение Воздушно-десантных войск России — 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная ордена Суворова дивизия, это особенно важный день.

На протяжении многих лет 76-я дивизия по праву считается одним из лучших соединений ВДВ России. За всю ее историю сотни военнослужащих были удостоены высоких правительственных наград, более восьмидесяти носят высокое звание Героя. И сегодня псковские десантники показывают высокий профессионализм, на «отлично» выполняя самые сложные задачи руководства страны.

Особые слова приветствия — ветеранам! Вы и сегодня уверенно «держите» строй, передавая молодому поколению бесценный профессиональный и жизненный опыт. На вас равняется молодежь, у вас она учится подлинному патриотизму.

Воины-десантники! От имени администрации Псковской области благодарю вас за мужество, отвагу и верность Отечеству!

В этот праздничный день выражаю всем вам искреннюю признательность за нелегкий, требующий мужества и терпения ратный труд на благо Родины и нашей древней Псковской земли.

Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям, дальнейших успехов в нелегком, но благородном деле — защите нашего Отечества.

Слава Воздушно-десантным войскам!»