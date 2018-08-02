Наталья Федорова: У нас почти в каждой семье десантник

Сегодня, 2 августа, и.о.главы Псковского района Наталья Федорова вместе с коллегами возложила цветы к памятнику погибшим десантникам в Черехе.

Память десантников почтили минутой молчания и оружейными залпами. В церемонии приняли участие десантники других государств, которые сейчас приехали в Псковскую область на военные соревнования.

- Традиция праздновать эту дату и отдавать дань памяти погибшим сохраняется. Десантники пример силы, отваги и настоящей мужской доблести для нашего подрастающего поколения, - сказала Наталья Федорова. - Сегодня для нас особый день. И мы не могли не присутствовать на церемонии. У нас почти в каждой семье десантник. Некоторых из погибших ребят мы знали лично.