Документальный фильм «А какой ты?» покажут псковичам на фестивале «Киномания на Великой»

В оргкомитет по подготовке фестиваля молодежного короткометражного кино «Киномания на Великой» поступила заявка от режиссера из Москвы Анастасии Штандке, которая предлагает к участию документальный фильм «А какой ты?».
Как сообщили «Псковской правде» в городском молодежном центре, кинолента является обладателем 17 дипломов, призов всероссийских и международных кинофестивалей.
Героиня фильма Настя — молодая женщина с инвалидностью ДЦП, сильная и находящаяся в постоянной ежедневной борьбе. Давление стереотипов общества и жизненных перипетий поставило перед Настей вопрос: «А какой ты?». Поразмыслив, Настя понимает, что только сама может на него ответить.
Напомним, к участию в Фестивале приглашаются молодёжные кино-, теле-, медиа-кружки и студии, а также кинолюбители из Пскова, Псковской области и других городов, входящих в Ганзейский союз Нового времени.
КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ФЕСТИВАЛЯРабота должна отражать проблемы молодёжной среды и возможные пути их решения, сложные ситуации в жизни отдельных молодых людей. В основе работы может лежать история из жизни или выдуманный сюжет, через которые можно отразить животрепещущий для молодёжи вопрос и, возможно, дать ответ на него.
Участникам необходимо прислать заполненную заявку в указанные сроки на электронную почту: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Киномания». Заявку и работу необходимо сдать в организационный комитет не позднее 1 октября 2018 года.
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