Документальный фильм «А какой ты?» покажут псковичам на фестивале «Киномания на Великой»

В оргкомитет по подготовке фестиваля молодежного короткометражного кино «Киномания на Великой» поступила заявка от режиссера из Москвы Анастасии Штандке, которая предлагает к участию документальный фильм «А какой ты?».

Как сообщили «Псковской правде» в городском молодежном центре, кинолента является обладателем 17 дипломов, призов всероссийских и международных кинофестивалей.