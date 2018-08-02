В Стремуткинской школе появится свой автогородок

Площадку, где можно будет изучать правила дорожного движения, заниматься спортом и проводить досуг, откроют в начале сентября. Здесь нанесут разметку, установят электронное табло, светофоры и дорожные знаки в натуральную величину. Сейчас под автогородок готовят площадку 35 x 40 метров рядом со школой. Ранее эта территория не использовалась, здесь росли старые деревья, которые выкорчевали.

Площадку под автогородок осмотрела сегодня, 2 августа, и.о. главы Псковского района Наталья Федорова во время рабочей поездки по Ядровской волости.

- Очень приятно, что есть неравнодушные жители, которые готовы вносить свой вклад в развитие района, - сказала Наталья Федорова. – Местная молодежь принимала активное участие в подготовке проекта.

Правила дорожного движения смогут изучать не только ученики Стремуткинской и других школ района, но и дошколята. По соседству расположен детский сад «Огонек».

Позднее на площадке планируют также установить тренажеры для занятий спортом и сдачи норм ГТО, обещают оборудовать дорожки, которые позволят кататься на роликах.

- Надеемся, что подрядчик пойдет нам навстречу и сделает все очень быстро, - сказала директор Стремуткинской средней школы Майя Трофимова. – Объект социальный.

В школе сейчас делают текущий плановый ремонт к началу нового учебного года.

- Я побывала практически во всех школах района, - сказала Наталья Федорова. – Все идет по плану, бюджетные деньги расходуют эффективно. В этом году упор делаем на замену оконных блоков и установку ограждений вокруг школ. Особое внимание уделяем противопожарной безопасности. Со стороны контролирующих органов замечаний быть не должно.