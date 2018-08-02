Экс-вокалистка «Ленинграда» выступит на джазовом фестивале в Пскове

В Пскове 13, 14 и 15 сентября Театрально-концертная дирекция Псковской области впервые проведет фестиваль «Воздух джаз». Как рассказали «Псковской правде» в пресс-службе дирекции, название фестиваля раскрывает его замысел: джаз будут играть на воздухе, то есть под открытым небом. Главными партнерами фестиваля стали отель «Двор Подзноева» и парк активного отдыха «Раздолье». Именно на этих площадках пройдут концерты. Три дня, три концерта под открытым небом, семь коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Парижа и Нью-Йорка.
- Классический джаз, великолепные вокалистки, прославленные музыканты и альтернативная программа, которая будет представлена в последний день фестиваля, - рассказали устроители фестиваля о том, что ждет его гостей. - Нам сложно выделить хэдлайнеров. Можно долго спорить, кто из участников фестиваля круче. Мы же ожидаем сюрприз от Эстрадно-джазового оркестра Псковской филармонии.
В программе заявлено выступление Юлии Коган. Ранее она являлась вокалисткой в группе «Ленинград», а с 2013-го года развивает сольную карьеру.
Фото с сайта fonstola.ru
ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЯ «ВОЗДУХ ДЖАЗ»
13 сентября в 19:00
Отель «Двор Подзноева»;
Эстрадно-джазовый оркестр Псковской филармонии;
Ансамбль Алексея Черемизова и Шола Адиза Фаррар.
14 сентября в 19:00
Отель «Двор Подзноева»;
Рэй Блю саксофонист (США);
Ансамбль Давида Голощёкина и вокалистки Юлии Касьян.
15 сентября в 18:00
Парк активного отдыха «Раздолье»;
Юлия Коган;
Платья за 130;
Отцы хороших звуков.