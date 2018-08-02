Экс-вокалистка «Ленинграда» выступит на джазовом фестивале в Пскове

В Пскове 13, 14 и 15 сентября Театрально-концертная дирекция Псковской области впервые проведет фестиваль «Воздух джаз». Как рассказали «Псковской правде» в пресс-службе дирекции, название фестиваля раскрывает его замысел: джаз будут играть на воздухе, то есть под открытым небом. Главными партнерами фестиваля стали отель «Двор Подзноева» и парк активного отдыха «Раздолье». Именно на этих площадках пройдут концерты. Три дня, три концерта под открытым небом, семь коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Парижа и Нью-Йорка.