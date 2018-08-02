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Культура

Экс-вокалистка «Ленинграда» выступит на джазовом фестивале в Пскове

2 августа 2018 года, 11:16

В Пскове 13, 14 и 15 сентября Театрально-концертная дирекция Псковской области впервые проведет фестиваль «Воздух джаз». Как рассказали «Псковской правде» в пресс-службе дирекции, название фестиваля раскрывает его замысел: джаз будут играть на воздухе, то есть под открытым небом. Главными партнерами фестиваля стали отель «Двор Подзноева» и парк активного отдыха «Раздолье». Именно на этих площадках пройдут концерты. Три дня, три концерта под открытым небом, семь коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Парижа и Нью-Йорка.

В программе заявлено выступление Юлии Коган. Ранее она являлась вокалисткой в группе «Ленинград», а с 2013-го года развивает сольную карьеру.
Фото с сайта fonstola.ru
- Классический джаз, великолепные вокалистки, прославленные музыканты и альтернативная программа, которая будет представлена в последний день фестиваля, - рассказали устроители фестиваля о том, что ждет его гостей. - Нам сложно выделить хэдлайнеров. Можно долго спорить, кто из участников фестиваля круче. Мы же ожидаем сюрприз от Эстрадно-джазового оркестра Псковской филармонии.

ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЯ «ВОЗДУХ ДЖАЗ»

13 сентября в 19:00

Отель «Двор Подзноева»;

Эстрадно-джазовый оркестр Псковской филармонии;

Ансамбль Алексея Черемизова и Шола Адиза Фаррар.


14 сентября в 19:00

Отель «Двор Подзноева»;

Рэй Блю саксофонист (США);

Ансамбль Давида Голощёкина и вокалистки Юлии Касьян.


15 сентября в 18:00

Парк активного отдыха «Раздолье»;

Юлия Коган;

Платья за 130;

Отцы хороших звуков.

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