Заключена под стражу псковичка, убившая своего сожителя ножом в грудь

33-летней жительнице Пскова предъявили обвинение в убийстве сожителя. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, вечером 28 июля гражданка, в ходе ссоры, с целью убийства, нанесла один удар ножом в область груди своему 31-летнему сожителю.

В результате проникающего ножевого ранения с повреждением сердца последний скончался на месте преступления. Ходатайство следователя об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено судом.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.