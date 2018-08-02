Полиция нашла подростков-вандалов, которые разгромили парк Победы в Острове

В Острове полицией раскрыто резонансное преступление с участием подростков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, в 1 августа ночью на территории городского парка трое учащихся местных учебных заведений 16 и 17 лет после употребления спиртного перевернули скамейки, урны, разбили Доску почета и скрылись. Причиненный ущерб устанавливается.

Сейчас после проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Островскому району установлены все трое подозреваемых.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 214 «Вандализм» Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится расследование.

Напомним, перевернутые скамейки с погнутыми спинками и опрокинутые урны с мусором обнаружили местные дворники, когда пришли наводить марафет в парке и на набережной. От рук неизвестных вандалов пострадала и Доска Почета на центральной площади, там же разбили подставки для цветов.