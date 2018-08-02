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Общество

Александр Котов: Сила ВДВ в боевом братстве, вере в правое дело и любви к Отчизне

2 августа 2018 года, 10:07

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём Воздушно-десантных войск.

«Уважаемые воины – десантники!

Уважаемые ветераны Воздушно-десантных войск!

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём Воздушно-десантных войск России!

Служба в ВДВ всегда была особо почётна и ответственна. Благодаря подвигам гвардейцев-десантников «крылатая пехота» стала символом мужества, доблести и беззаветной преданности Отечеству.

Выбрав для себя девизы «Никто, кроме нас» и «Мы всюду там, где ждут победу!», воины в голубых беретах на протяжении 88 лет делом доказывают приверженность этим принципам.

Безопасность и национальные интересы Родины десантники готовы защищать всегда и везде даже ценою собственных жизней: так было и на фронтах Великой Отечественной, и в горах Афганистана, и в Аргунском ущелье. Сила ВДВ в боевом братстве, воинской чести, вере в правое дело и любви к Отчизне.

С праздником, воины-гвардейцы! От всего сердца желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и мирного неба! Мы гордимся Воздушно-десантными войсками России! С Днём ВДВ!»

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