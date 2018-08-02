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Общество

Празднование Дня ВДВ в областном центре началось с торжественного молебна

2 августа 2018 года, 10:04

2 августа в Пскове начались праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-десантных войск России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В 9.00 на торжественный молебен у храма святого благоверного князя Александра Невского собрались военнослужащие и ветераны 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии, псковичи.

В мероприятии также приняли участие глава Пскова Иван Цецерский, командир дивизии гвардии полковник Игорь Каплий и другие официальные лица.

Напомним, после 10.00 часов начнётся праздничное шествие личного состава и ветеранов 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии в Дом офицеров, где в 12.00 начнется праздничный концерт.

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