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Общество

Пусть крепость десантного братства будет залогом могущества нашей Родины – градоначальники Пскова

2 августа 2018 года, 09:21

Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравили военнослужащих и ветеранов с Днём Воздушно-десантных войск.

«Уважаемые гвардейцы-десантники, ветераны ВДВ!

От имени псковичей, депутатов Псковской городской Думы, Администрации города и себя лично сердечно поздравляем вас с 88-летием Воздушно-десантных войск России!

Воздушный десант - элита российских Вооруженных Сил. Отвага и мужество, профессионализм и верность долгу всегда связаны с именем десантника. Для воздушно-десантных войск нет ничего невозможного. По своему боевому предназначению, смыслу и традициям, ВДВ всегда там, где трудно.

Воздушно-десантные войска формируют сильный характер, волю, выносливость и стойкость духа, определяют его потенциал на всю жизнь. Не случаен тот факт, что представители десантного братства - сильные личности, они добиваются успехов в службе, работе, спорте, политике, во всех сферах жизни общества. Ведь ВДВ - это настоящая школа жизни!

Позвольте выразить слова особой признательности ветеранам ВДВ, чей ратный путь является примером для молодых десантников.

Примите в этот день слова искренней благодарности за мирное небо над нашей страной, пожелания неизменной удачи и верных друзей рядом. Пусть крепость десантного братства будет залогом могущества нашей Родины и спокойствия её граждан! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!»

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