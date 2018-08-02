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Общество

Из-за порчи имущества в островском парке Победы завели уголовное дело

2 августа 2018 года, 09:12

По факту порчи имущества в парке Победы города Острова в ночь на 1 августа возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сейчас устанавливается размер ущерба, причиненного городскому поселению «Остров», а также проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

Ход и результаты расследования взяты Островской межрайонной прокуратурой на особый контроль.

Напомним, перевернутые скамейки с погнутыми спинками и опрокинутые урны с мусором обнаружили местные дворники, когда пришли наводить марафет в парке и на набережной. От рук неизвестных вандалов пострадала и Доска Почета на центральной площади, там же разбили подставки для цветов.

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