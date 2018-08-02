Cоставлен график погашения долгов по зарплате перед сотрудниками «Псковпассажиравтотранса»

По поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова составлен график погашения задолженности по заработной плате перед сотрудниками государственного предприятии региона «Псковпассажиравтотранс». На сегодняшний день она составляет 9 миллионов 600 тысяч рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

«Согласно графику, возникшая двухнедельная задолженность по заработной плате будет погашена в полном объеме в первых числах августа»,- сообщил Заместитель Губернатора региона Александр Кузнецов.

Далее, по его словам, будет осуществляться контроль за текущими авансовыми и зарплатными платежами в соответствии с установленными коллективным договором датами.