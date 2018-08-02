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Общество

Cоставлен график погашения долгов по зарплате перед сотрудниками «Псковпассажиравтотранса»

2 августа 2018 года, 09:04

По поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова составлен график погашения задолженности по заработной плате перед сотрудниками государственного предприятии региона «Псковпассажиравтотранс». На сегодняшний день она составляет 9 миллионов 600 тысяч рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

«Согласно графику, возникшая двухнедельная задолженность по заработной плате будет погашена в полном объеме в первых числах августа»,- сообщил Заместитель Губернатора региона Александр Кузнецов.

Далее, по его словам, будет осуществляться контроль за текущими авансовыми и зарплатными платежами в соответствии с установленными коллективным договором датами.

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