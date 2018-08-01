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Культура

Реставрация Двора Постникова и Варлаамовского угла в Пскове завершится к Ганзейским дням

1 августа 2018 года, 17:56

Реставрацию Двора Постникова и Варлаамовского угла планируют завершить к Ганзейским дням. Об этом сообщил директор Псковского музея-заповедника Сергей Сарченков.

По его словам, помимо этих площадок, для псковичей и туристов будут работать и другие музейные объекты.

- Мы будем использовать Приказные Палаты Псковского кремля, планируем делать выставки и экспозиции к Ганзе. Согласно графику идет перемещение в Псковский кремль фондовых коллекций музея. Разработаны интерактивные программы, которые востребованы у гостей из Москвы и Санкт-Петербурга, а также наших учащихся, - сообщил Сергей Сарченков.

Кроме того, год назад научно-методический совет музея стал разрабатывать маршруты, связанные с Ганзой и псковским купечеством. Причем, многие экскурсии будут проводиться на иностранных языках. В том числе, к Ганзейским дням на европейские языки  будут переведены указатели и таблички в музеях.

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