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Общество

Интересный музейный комплекс появится на Запсковье в следующем году

1 августа 2018 года, 17:36

В 2019 году в Пскове появится интересный музейный комплекс на Запсковье – Варлаамовский угол. Об этом сообщил директор Псковского музея-заповедника Сергей Сарченков.

По его словам, на Запсковье, кроме золотой Набережной и Гремячей башни, которой даже Рерих был воодушевлен, никаких интересных туристических объектов не было.

- Мы обрадовались, когда представители экспертов Всемирного банка выбрали этот участок Окольного города для реставрации. Очень здорово, что одновременно реставрацией Варлаамовского угла идет реставрация «Шпагатки», - отметил Сергей Сарченков.

Сергей Сарченков также заметил, что на сегодня «уже видно, что будет»:

- На мой взгляд это будет самая востребованная территория у псковичей и гостей города.

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