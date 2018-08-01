Стало известно, как отпразднуют День воздушно-десантных войск в Пскове в этом году

2 августа в Пскове пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню Воздушно-десантных войск России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В 9.00 у храма святого благоверного князя Александра Невского состоится торжественный молебен. Затем в 10.00 - митинг и возложение гирлянд воинской славы к памятному знаку на площади Героев-десантников. После чего начнётся праздничное шествие личного состава и ветеранов 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии в Дом офицеров, где в 12.00 состоится праздничный концерт.

Добавим, в связи с проведением праздничных мероприятий с 09.30. до 10.45 будет временно прекращено движение автотранспорта по площади Героев-десантников и улице Кузнецкой от площади Героев - десантников до площади Победы.

На стадионе «Машиностроитель» в этом году никакие мероприятия в связи с празднованием Дня ВДВ проводиться не будут.