Из-за Дня ВДВ в центре Пскова временно ограничат движение транспорта

В связи с проведением в Пскове 2 августа мероприятий, посвященных 88-летней годовщине со дня образования Воздушно- десантных войск РФ, с 09.30. до 10.45 будет временно прекращено движение автотранспорта по площади Героев-десантников, улице Кузнецкой от площади Героев-десантников до площади Победы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Автовладельцам предлагается объезд по ул. 128-й Стрелковой дивизии.

Движение автобусов маршрутов № 2, № 2-а, № 2-т, № 6, и № 16 в указанный период будет также осуществляться по ул. 128-й Стрелковой дивизии в прямом и обратном направлениях.

В этот же день с 10.00 до 15.00 будет временно прекращено движение для всех видов транспорта по улице Кузнецкой от площади Победы до Октябрьского проспекта, улице Спортивной. Как вариант объезда предлагается улица Гражданская.

На период прохождения воинских колонн по ул. Мирной и ул. Юбилейной на участке от ул. Мирной до пл. Героев-десантников будет временно приостановлено движение транспортных средств.