«Это какие-то недочеловеки и моральные уроды»: волна вандализма захлестнула Остров (ФОТО)

«Ужасную картину наблюдали работники МУП ПЖРЭУ ранним утром 1 августа, когда наводили порядок в центре Острова», - комментирует на своей страничке в «Фейсбук» непрекращающиеся случаи вандализма возмущённый житель Острова Игорь Вознесенский. «На набережной реки Великой в Парке Победы были перевёрнуты все скамейки, кроме этого уже в реконструированной части парковой зоны погнуты спинки новых скамеек и опрокинуты урны с мусором. Вдобавок на центральной городской площади напрочь сломана конструкция Доски Почёта и разбиты подставки для цветов».

По словам автора поста, факты вандализма в местах массового отдыха горожан – не редкость. Последний из них был зафиксирован накануне празднования Дня города в Острове и даже стал темой рабочего совещания у главы Островского района, где Дмитрий Быстров призвал задействовать имеющуюся систему видеонаблюдения, чтобы найти нарушителей и привлечь их к ответственности.

«Не можем поверить, что в нашем городе живут такие изверги, у кого поднялась рука на красоту и уют в парке. Это надо совсем не иметь совести. Если это сделали подростки, то как их воспитывают родители?! Это какие-то недочеловеки и моральные уроды», - приводит слова возмущенных островичей пользователь «Фейсбук».

Первый заместитель главы администрации Островского района Юлия Колпинская, которая лично побывала на месте преступления, заявила, что трудно после таких случаев не опустить руки.

В своем обращении к горожанам она обратила внимание на серьезность усилий и средств, вложенных со стороны органов местного самоуправления и простых жителей в реконструкцию Парка Победы. «Думаю, что это должно вызвать резонанс в обществе, нельзя оставаться равнодушными к подобным хулиганским выходкам, а родителям побольше общаться с детьми на эту тему», - сказала Юлия Колпинская.

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