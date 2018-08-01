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Общество

«Это какие-то недочеловеки и моральные уроды»: волна вандализма захлестнула Остров (ФОТО)

1 августа 2018 года, 16:38

«Ужасную картину наблюдали работники МУП ПЖРЭУ ранним утром 1 августа, когда наводили порядок в центре Острова», - комментирует на своей страничке в «Фейсбук» непрекращающиеся случаи вандализма возмущённый житель Острова Игорь Вознесенский. «На набережной реки Великой в Парке Победы были перевёрнуты все скамейки, кроме этого уже в реконструированной части парковой зоны погнуты спинки новых скамеек и опрокинуты урны с мусором. Вдобавок на центральной городской площади напрочь сломана конструкция Доски Почёта и разбиты подставки для цветов».


Фото с личной страницы Игоря Вознесенкого на «Фейсбук»
По словам автора поста, факты вандализма в местах массового отдыха горожан – не редкость. Последний из них был зафиксирован накануне празднования Дня города в Острове и даже стал темой рабочего совещания у главы Островского района, где Дмитрий Быстров призвал задействовать имеющуюся систему видеонаблюдения, чтобы найти нарушителей и привлечь их к ответственности.


Фото с личной страницы Игоря Вознесенкого на «Фейсбук»
«Не можем поверить, что в нашем городе живут такие изверги, у кого поднялась рука на красоту и уют в парке. Это надо совсем не иметь совести. Если это сделали подростки, то как их воспитывают родители?! Это какие-то недочеловеки и моральные уроды», - приводит слова возмущенных островичей пользователь «Фейсбук».


Фото с личной страницы Игоря Вознесенкого на «Фейсбук»
Первый заместитель главы администрации Островского района Юлия Колпинская, которая лично побывала на месте преступления, заявила, что трудно после таких случаев не опустить руки.


Фото с личной страницы Игоря Вознесенкого на «Фейсбук»
В своем обращении к горожанам она обратила внимание на серьезность усилий и средств, вложенных со стороны органов местного самоуправления и простых жителей в реконструкцию Парка Победы.

«Думаю, что это должно вызвать резонанс в обществе, нельзя оставаться равнодушными к подобным хулиганским выходкам, а родителям побольше общаться с детьми на эту тему», - сказала Юлия Колпинская.


Фото с личной страницы Игоря Вознесенкого на «Фейсбук»

СПРАВКА

Действия, связанные с осквернением сооружений или зданий, порчей имущества в общественных местах образуют состав преступления, предусмотренный статьей 214 УК РФ, - вандализм.

Имущество может быть повреждено частично или полностью уничтожено – для квалификации преступления по ст. 214 УК РФ это не играет роли, деяние считается оконченным с момента причинения хоть какого-либо вреда. Способ, которым воспользовались злоумышленники, тоже не важен. Ответственность за данное преступление может наступить уже с 14-летнего возраста. Наказание за вандализм может быть таким: штраф до 40000 рублей; обязательные работы до 360 часов; исправительные работы до 1 года; ограничение или лишение свободы до 3 лет (если преступление совершено группой лиц или по национальному мотиву).

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