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Происшествия

В Пскове задержали 23-летнего парня, который украл из машины барсетку

1 августа 2018 года, 15:45

Сотрудники 1-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову раскрыли автомобильную кражу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В Пскове 31 июля около 14 часов на берегу реки Великой в районе улицы Подвишенской из автомобиля «УАЗ» была похищена барсетка с документами, деньгами и банковскими картами. А впоследствии с банковской карты неизвестный снял около полутора тысяч рублей.

По версии следствия, водитель ненадолго отлучился, а машину не закрыл. Этим и воспользовался подозреваемый - не работающий, ранее неоднократно судимый 23-летний пскович. В ходе обыска часть похищенного стражи порядка у него обнаружили и изъяли. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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