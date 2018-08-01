Рабочая группа конкурса «Лучшее поселение Псковской области» завершила выезды в районы

Рабочая группа конкурсной комиссии регионального конкурса «Лучшее поселение Псковской области» завершила рабочие выезды в районы Псковской области. Их целью была оценка достижений конкурсантов непосредственно на территории, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

Последними эксперты оценили заявки Горайской волости (номинация «Красота, комфорт, порядок») и Новоржева (номинация «Самое здоровое поселение»), отметили в Управлении внутренней политики Администрации Псковской области. Всего члены рабочей группы конкурса побывали в 33 городских и сельских поселениях, рассмотрев 41 заявку.

Сейчас конкурсная комиссия проводит анализ оценочных листов. Окончательные итоги, как планируется, будут подведены в середине августа.

Победители получат гранты в размере 1 млн и 1,5 млн рублей для сельских и городских поселений соответственно. На эти цели в областном бюджете предусмотрены 14 млн рублей.