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Общество

Заявления на участие в ЕГЭ в сентябрьские сроки принимаются с 6 по 20 августа

1 августа 2018 года, 15:02

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает о сроках подачи заявлений на участие в едином государственном экзамене в сентябрьские сроки. Прием заявлений осуществляется с 6 по 20 августа включительно. Заявления подаются в места регистрации, определяемые региональными органами управления образованием. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Согласно единому расписанию ЕГЭ, экзамены в сентябрьские сроки будут проведены по двум обязательным для выпускников предметам – математике базового уровня и русскому языку:

- 4 сентября – русский язык;

- 7 сентября – математика базового уровня;

- 15 сентября – русский язык и математика базового уровня.

Принять участие в ЕГЭ в сентябре имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам.

Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании в 2018 году, желающие улучшить полученные ранее удовлетворительные результаты, к участию в ЕГЭ в сентябрьские сроки не допускаются.

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